5 bin yıllık koku formülü

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İstiklal Sanat Galerisi’ndeki Kadim Kokular Sergisi’nin açılışını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptı. Sergide Anadolu başta olmak üzere Mısır, Mezopotamya ve Rodos kökenli koku ve tütsüler sergileniyor. Serginin en dikkat çekici özelliğiyse milattan önce hazırlanmış koku formüllerinin sergilenmesi.





Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, şunları söyledi: “Dünyanın ilk yazılı koku formülü, Mezopotamya’ya ait Asur kökenli formülü çevirip gün yüzüne çıkardık. Dokuz arkeoloğumuzla beraber çalışıp bu kokuyu İstanbul’da bu sergiyi ziyaret edenlerin burunlarına sunuyoruz. Dünyanın Bronz Çağı’na ait ilk koku formülü burada sergiye çıkıyor.Bronz Çağı’na ait koku formülünün içerisinde akgünlük, mühür, reçine özlü kokular var. O dönemde çiçek, baharat, meyve yok. Daha çok ağaç kökü var. O yüzden biraz daha günümüzden uzak ama çağımıza da yakın bir koku.”