5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikilmiş! Heyecanlandıran keşif

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 09:24

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçmişi günümüzden 5 bin yıl öncesine uzanan Hınıs Parmaksız Kale Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Hınıs ilçesinin 8 kilometre kuzeydoğusunda yer alan kadim Höyük'te, Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı ve altı farklı üniversiteden 21 ekip üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, MÖ 3. binyıla tarihlenen Karaz Kültürü’ne ait izler tespit edildi.

Vali Çiftçi’ye verilen bilgilerde, yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanan yayla kültürüne ait arkeolojik bulguların izlerine ulaşılmaya başlandığı aktarıldı.

Ritüel alanı, Kale, Güney Yamaç ve Karşı Yamaç birimlerinden oluşan Höyük'ün, Kale kesiminde Urartu medeniyetine ait bir yerleşim bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Vali Çiftçi, Höyük’ün yamaç kesiminde yer alan ve "Yazılı Kaya" olarak adlandırılan; üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan, 5 bin yıl önce kentin kapısına koruyucu olarak dikildiği düşünülen kaya hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

