5 bin lirayla devriâlem

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Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde okuyan Erkan Orhan (24), 5 yıl önce tura çıkmaya karar verdi. Kahramanmaraş’tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, Türkiye’yi şehir şehir gezerken cami ve acil servislerde geceledi. Daha sonra Avrupa’ya geçti. Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5 bin TL harcayarak 42’si Türkiye’de, 78’i Avrupa’da 14 ülkede 120 şehri gezdi. Orhan Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan’ı görme fırsatı buldu. Avrupa’da, tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu.





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Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdığını, farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, “Ailem üniversiteye başladığımda sadece okuluma odaklanmamı istiyordu. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Hayallerimi, hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum” diye konuştu.





Otostop maceralarını da anlatan Orhan, “Gaziantep Kalesi’nde gezerken 2 yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep’i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep’i gezdirdikten sonra Şanlıurfa’da 2 gün arkadaşımın evinde onları misafir ettim. Bu sırada ailem onları davet etti. 2 gün de ailemin evinde onları misafir ettim. Biri Romanyalı, biri Macaristanlıydı. Sonra ben de Romanya’ya gittim. Romanya’ya gittiğimde ise onlar da beni misafir etti” dedi.