Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

5 bin lirayla devriâlem

#Erkan Orhan#Seyahat#Gezi
5 bin lirayla devriâlem

24 yaşındaki üniversite öğrencisi Erkan Orhan, sadece 5 bin TL harcayarak 42’si Türkiye’de, 78’i Avrupa’daki 14 ülkede toplam 120 şehri gezdi. Orhan, “Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde okuyan Erkan Orhan (24), 5 yıl önce tura çıkmaya karar verdi. Kahramanmaraş’tan sırt çantasıyla otostopla yola koyulan Orhan, Türkiye’yi şehir şehir gezerken cami ve acil servislerde geceledi. Daha sonra Avrupa’ya geçti. Orhan, yaz tatillerinde 5 yılda sadece 5 bin TL harcayarak 42’si Türkiye’de, 78’i Avrupa’da 14 ülkede 120 şehri gezdi. Orhan Romanya, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Belçika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Sırbistan’ı görme fırsatı buldu. Avrupa’da, tanıştığı gurbetçilerin evlerine misafir oldu.

5 bin lirayla devriâlem


'YENİ HAYATLAR, İNSANLAR TANIDIM'

Haberin Devamı

Yeni hayatlar, yeni insanlar tanıdığını, farklı tecrübeler edindiğini söyleyen Orhan, “Ailem üniversiteye başladığımda sadece okuluma odaklanmamı istiyordu. Fakat sadece okulun beni geliştireceğini düşünmüyordum, bunun yanında bir şey yapmalıydım. Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım. Hayallerimi, hedeflerimi yollarda gerçekleştiriyorum” diye konuştu.

5 bin lirayla devriâlem


'BİRBİRİMİZİ MİSAFİR ETTİK'

Otostop maceralarını da anlatan Orhan, “Gaziantep Kalesi’nde gezerken 2 yabancı turist ile tanıştım, onlara yolu tarif ettim. Daha sonra onlara Gaziantep’i gezdirebileceğimi, eşlik edebileceğimi söyledim. Gaziantep’i gezdirdikten sonra Şanlıurfa’da 2 gün arkadaşımın evinde onları misafir ettim. Bu sırada ailem onları davet etti. 2 gün de ailemin evinde onları misafir ettim. Biri Romanyalı, biri Macaristanlıydı. Sonra ben de Romanya’ya gittim. Romanya’ya gittiğimde ise onlar da beni misafir etti” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Erkan Orhan#Seyahat#Gezi

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Amber Heardü öldürüp geliyorum Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu

'Amber Heard'ü öldürüp geliyorum!' Tehditler, dedektiflik, kanıt çürütmeler... Hayranlar da davanın parçası oldu!

#Johnny Depp
Hocamızı türkü ile sakinleştirdik... Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

'Hocamızı türkü ile sakinleştirdik...' Neşterim ve müziğim hazırsa ameliyat başlasın

#Sağlık
En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi

En popüler diyetle ilgili araştırma kafa karıştırdı! Aralıklı oruç sanıldığı gibi etkili değil mi?

#Sağlık