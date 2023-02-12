5 bin kişilik MEB ekibi, can kurtarmak için aralıksız çalışıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, özel eğitim alan öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan MEB AKUB üyesi yaklaşık 5 bin bakanlık personeli, depremden etkilenen 10 ilde görev yapıyor. MEB AKUB ekipleri enkazda arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri ile koordine çalışmalar yürüten ekipler, depremin 101'inci saatinde Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi olan Zişan Kaya'yı, 5'inci günde Diyarbakır'da dinlemede ulaştıkları bir anne ve çocuğunu uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkardı.

MEB AKUB ekipleri ayrıca başta çadır kurulması olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılması, yemek yapılması ve dağıtılması gibi ihtiyaç duyulan her alanda görev yapıyor. 10 ilde görevli 225 ekibin sahadaki hareket durumları ve lokasyonlarının takibi, deprem bölgesinin ihtiyacı olan afet ve acil durum yönetim merkezine ulaşan taleplere göre il/ilçe ekip eksikliğinin giderilmesi, malzeme ihtiyacı, enkaz bölgesinde operasyon gerektiren ihbarların takibi ve bölgeye yönlendirmesi aralıksız sürdürülüyor. Enkaz altından çıkan her canlının çok önemli olduğunu kaydeden MEB AKUB ekipleri, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde enkaz altında kalan bir köpek ve iki yavrusunu da 124 saat sonra canlı olarak kurtardı.