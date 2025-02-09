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5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup 'Taha' ismini alarak Neslihan ile evlendi

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#Neslihan Korkmaz#Rize#Tou Liao
5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:13

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (30), 5 yıl önce arkadaşları vasıtasıyla sosyal medyada tanışıp, aşık olduğu Çinli Tou Liao (32) ile evlendi. 5 bin kilometre öteden gelen, Müslümanlığı seçip 'Taha' adını alan damat, "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum" dedi. Neslihan Korkmaz da "Sevgi engel tanımıyor" diye konuştu.

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Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz, arkadaşları aracılığıyla 5 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çinli Tou Liao ile arkadaş oldu. Uzun süre çevrim içi görüşen Korkmaz ve Liao, birbirine aşık olunca hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi

5 bin kilometre uzaklıktan gelen Tau Liao, ilçe müftü yardımcısı Abdulkerim Karabıyık'ın katıldığı programda kelimeişehadet getirip, İslamiyet’i seçerek Müslüman oldu ve 'Taha' adını aldı. Neslihan ve Taha, ilçede düzenlenen törenle evlendi. Liao, düğünde kemençe eşliğinde horon oynayanlara eşlik etmeye çalıştı.

5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi

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'SEVGİ ENGEL TANIMIYOR'

Sevginin engel tanımadığını söyleyen Neslihan Korkmaz, "Çevremdekiler ilk duyduklarında 'Çok uzak değil mi?' diye tepkiler verdi. Ama sevgi engel tanımıyor. Biz salgın döneminde, evden dışarı çıkmadığımız dönemde arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıştık. Evden dışarı çıkamadığımız için mesafelerin uzak olduğunu hiç anlamadık. Aramızda 5 saatlik zaman farkı olmasına rağmen mesailerimizi birbirimize göre ayarladık" dedi.

5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi

'MÜSLÜMAN OLDU'

Eşinin evlenmeden önce İslamiyet’i seçtiğini ifade eden Korkmaz, "Benimle tanıştıktan sonra Müslümanlığı araştırmaya başladı. Sonunda Türkiye’ye geldiği 24 Ocak'ta Müslüman oldu. Bu duruma çok duygulandım. Kendi isteğiyle Müslüman olması benim için çok değerliydi. Bana, 'Seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum' demişti. Şimdi çok mutluyuz" diye konuştu.

5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi

'EŞİMİ VE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

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Heyecanlı olduğu için konuşmakta zorlanan Taha da "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim" dedi.

5 bin kilometre uzaktan gelen aşk: Müslüman olup Taha ismini alarak Neslihan ile evlendi

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#Neslihan Korkmaz#Rize#Tou Liao

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