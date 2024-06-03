5 bin hayvansever mitingde buluştu

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Aralarında ünlü sanatçıların da yer aldığı hayvanseverler, “İnsana, hayvana, doğaya, yeryüzüne özgürlük” diyerek yasa tasarısını protesto etti. Mitinge, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TİP Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri, Serbest Veteriner Hekimler Derneği üyeleri, şarkıcılar Ebru Polat, Dilan Tatlıses, sunucu Seren Serengil ve oyuncu Begüm Kütük de katıldı. 4 saat süren mitingde, ellerinde, “Vermediğin canı alamazsın”, “Öldürme yaşat”, “Uyutma değil katliam”, “Devlet yaşatır, tek çare kısırlaştırmak” yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, “Patili canlar öldürülemez”, “Kafesler kırılsın, hayvanlara özgürlük” ve “Susma, haykır, katliama hayır” diye slogan attı.



