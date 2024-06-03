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5 bin hayvansever mitingde buluştu

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#Hayvansever#Yenikapı#Miting
5 bin hayvansever mitingde buluştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Türkiye’nin dört bir tarafından yaklaşık 5 bin hayvan hakları savunucusu, sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifine karşı İstanbul Yenikapı’da düzenlene mitinge katıldı.

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Aralarında ünlü sanatçıların da yer aldığı hayvanseverler, “İnsana, hayvana, doğaya, yeryüzüne özgürlük” diyerek yasa tasarısını protesto etti. Mitinge, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TİP Milletvekili Sera Kadıgil, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyeleri, Serbest Veteriner Hekimler Derneği üyeleri, şarkıcılar Ebru Polat, Dilan Tatlıses, sunucu Seren Serengil ve oyuncu Begüm Kütük de katıldı. 4 saat süren mitingde, ellerinde, “Vermediğin canı alamazsın”, “Öldürme yaşat”, “Uyutma değil katliam”, “Devlet yaşatır, tek çare kısırlaştırmak” yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, “Patili canlar öldürülemez”, “Kafesler kırılsın, hayvanlara özgürlük” ve “Susma, haykır, katliama hayır” diye slogan attı.

5 bin hayvansever mitingde buluştu


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#Hayvansever#Yenikapı#Miting

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