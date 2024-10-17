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5 bin 18 paylaşım sanal takibe takıldı

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#Ali Yerlikaya#Sanal Takip#Paylaşım
5 bin 18 paylaşım sanal takibe takıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında siber devriyelerin 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiğini duyurdu.

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özetle şu bilgileri verdi:

“Siber devriyelerimiz sanal dünyada suçluların peşinde. 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının 2 bin 705’i asayiş, 1184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi. Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerle 7/24 iz takip ediyoruz. Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekûn bir mücadele vermek zorundayız.”

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#Ali Yerlikaya#Sanal Takip#Paylaşım

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