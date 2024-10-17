5 bin 18 paylaşım sanal takibe takıldı

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya özetle şu bilgileri verdi:

“Siber devriyelerimiz sanal dünyada suçluların peşinde. 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyelerimiz, 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının 2 bin 705’i asayiş, 1184’ü terör, 383’ü güvenlik, 84’ü siber, 95’i narkotik, 70’i kaçakçılık ve 497’si diğer suç türleri olduğu belirlendi. Sosyal medyada, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerle 7/24 iz takip ediyoruz. Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekûn bir mücadele vermek zorundayız.”