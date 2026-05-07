5 belde belediyesi 7 Haziran'da seçime gidiyor... AK Parti'nin adayları belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 17:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 7 Haziran'da yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarının belirlendiğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde belediye başkanlığı seçimleri için AK Parti belediye başkan adaylarımız belirlenmiştir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Demir'in paylaşımına göre, AK Parti'nin adayları şöyle:

"Tokat/Almus ilçesi/Bağtaşı beldesi: Mustafa Karadağ

Tokat/Reşadiye ilçesi/Yolüstü beldesi: Mustafa Altın

Tokat/Reşadiye ilçesi/Çevrecik beldesi: Turgay Çetin

Nevşehir/Ürgüp ilçesi/Mustafapaşa beldesi: Mustafa Özer

Gümüşhane/Merkez/Tekke beldesi: Kemalettin Demirkıran"

