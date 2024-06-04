5 aylık hamile eşini boğarak öldürmüştü! Katil koca cinayet anını anlattı... Acılı anneden tüyler ürperten iddia

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Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde oturan Emrah Demir, 29 Ekim 2023’te 5 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir ile uyuşturucu kullandığı için gece saatlerinde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Demir, ‘Kurtarın beni’ diye çığlık atan eşi Hatice Demir’in bağırmaması için ağzını ve yüzünü kapattı. Bir süre sonra Hatice Demir hareketsiz kalıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası yakalanan Emrah Demir, tutuklandı.

Emrah Demir hakkında ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emrah Demir’in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Demir, öldürülen Hatice Demir’in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatları katıldı.

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BELEDİYE BAŞKANI OYA TEKİN DE ADLİYEYE GELDİ

Duruşma öncesi, kadın cinayetlerinin avukatlığını yapan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin adliyeye gelerek öldürülen Hatice Demir’in yakınları ile görüştü. Ses kaydı alınarak yapılan duruşmada hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Emrah Demir, eşini öldürdüğü için çok pişman olduğunu kaydetti. Olay günü uyuşturucu kullandığını ifade eden Demir, “İşten eve geldim, daha sonra bir yere gidip uyuşturucu aldım. Eşim beni arayıp ‘eve gel’ dedi. Gelemeyeceğimi söyledim. Israr edince eve geldim. Tartıştık, uyuşturucu kullandığım için bana tokat vurdu. Haklı olduğu için sesimi çıkartmadım. Dışarı çıktım” dedi.

Demir, eşini nasıl öldürdüğünü de şöyle anlattı:

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"Eve geldikten sonra yemek yedim. Tekrar uyuşturucu kullandım. Kafayı buldum. Televizyon seyrediyordum. Eşim uyuyacağım diyerek kapattı. Uyurken eşim telefonumu alıp karıştırdı. Ben de onun telefonunu aldım, ‘Bana güvenmiyor musun?’ dedi. Telefon ve uyuşturucu yüzünden tartıştık. ‘Babamlara gideceğim’ dedi. Bana vurdu, ben de ona vurdum. ‘Kurtarın beni’ diye bağırdı. Boğuşma sırasında bağırmaması için elimle ağzını yüzünü kapatmaya çalıştım. Yere düştü, ağzından köpük geliyordu. Hastaneye götürmek istedim ‘yok’ dedi. Sesler üzerine babam eve geldi, kapıyı çaldı. Kapıyı açmadım, sonrasını hatırlamıyorum.”

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‘ERKEK ÇOCUĞUM OLACAKTI’

Eşini öldürdüğünü olaydan sonra götürüldüğü Ruh Sağlığı Hastanesi’nde öğrendiğini ifade eden Demir, “Ben eşimi çok seviyordum. Erkek çocuğum olacaktı. Allah belasını versin bu uyuşturucunun, bu uyuşturucu yüzünden ne yaptıysam yaptım. Kafayı yedim. Eşim her gün rüyalarıma giriyor, bana ‘Beni niye öldürdün?’ diye soruyor. Hakim Bey bana ne ceza verirseniz verin razıyım. İsterseniz 100 yıl verin. Cezaevinde birilerine zarar vermekten korkuyorum. Beni tekrar ruh hastanesine yatırın” dedi.

‘KIZIMIN CENAZESİNİ KAYBEDECEKLERDİ’

Hatice Demir’in babası Ali ve annesi Belgin Turgut, kızlarını öldüren damatları ile damatlarının anne ve babasından da şikayetçi oldu. Ali Turgut, “Sabaha kadar bize haber vermediler. Kızım ‘Kurtarın beni’ diye bağırmış. Aramasaydık kızımın cenazesini kaybedeceklerdi” dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir’in tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi.