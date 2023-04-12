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5 aylık eşini öldürdü, 'telefonunda erkek fotoğrafı gördüm' dedi

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#Cinayet#İzmir#Zehra Kalmaz
5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 12:25

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı (19) bıçaklayarak öldüren İhsan Kalmaz’ın (31), polisteki ifadesinde, "Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamadım, olayı gerçekleştirdim" dediği belirtildi. Kalmaz, adliyeye sevk edildi.

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Olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'taki bir iş hanının 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında işçi olan İhsan Kalmaz, boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı, pazartesi akşamı konuşmak için amcasına ait boş daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnının 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi

CİNAYETTEN SONRA EĞLENMEYE GİTTİ

Dün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kalmaz, ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi.

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5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi

"TELEFONUNUN EKRANINDA BİR ERKEĞE AİT FOTOĞRAF GÖRDÜM"

Polisteki sorgusunda, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü iddia edip, boşanma sürecini başlattıklarını belirten Kalmaz, "Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik. Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafını görünce kendime hakim olamayıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. Kalmaz, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi

Öte yandan Zehra Kalmaz'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verileceği bildirildi.

5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi

5 aylık eşini öldürdü, telefonunda erkek fotoğrafı gördüm dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#İzmir#Zehra Kalmaz

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