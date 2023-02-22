5 aydır kayıptı, cansız bedeni bulundu! Kuzeni gözaltına alındı

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Geçtiğimiz yıl kasım ayında, oğlu Sedat Özcan'dan eylül ayından beri haber alamayan Gülpare Özcan, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Özcan'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Özcan'ın çevresindeki kişiler ve yakınlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda önemli detaylara ulaştı. Alınan bilgilere göre, Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay G. tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

KUZENİ İLE BİRLİKTE 2'Sİ KADIN TOPLAM 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine ekipler, Kubilay G. (31)'nin yaşadığı eve giderek şüpheliyi yakaladı. Kubilay G., ilk beyanında kuzeni Sedat Özcan'ı darp ettiğini ancak öldürmediğini öne sürdü. Cinayet şüphelisi Kubilay G. ile birlikte, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen eşi Melike G., ağabeyi Kürşad G. ve ablası Gülşah G. de gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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SEDAT ÖZCAN'IN KEMİKLERİ BULUNDU

Olaydaki Cinayet şüphesi üzerine dosyayı Cinayet Büro Amirliği ekipleri devraldı. Ekiplerce gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalarla Kubilay G.'nin kullandığı aracın son olarak Arnavutköy Sazlıbosna'da bir alana gittiği belirlendi. 3 Şubat günü, o bölgede yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda, Sedat Özcan'ın cesedine ait olduğu belirlenen kemik parçalarına ulaşıldı.

2'Sİ KADIN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kuzeni Sedat Özcan'ı öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Kubilay G.'nin 22 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan Kubilay G., Kürşad G., Melike G. ve Gülşah G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.