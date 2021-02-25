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GeriGündem 5 aydır kayıptı! 17 yaşındaki genç kız kaçakçılık operasyonunda bulundu
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Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY / İZMİR,(DHA) - 
Haber Giriş: 25.02.2021 - 07:22 | Son Güncelleme:

5 aydır kayıptı! 17 yaşındaki genç kız kaçakçılık operasyonunda bulundu

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5 aydır kayıptı! 17 yaşındaki genç kız kaçakçılık operasyonunda bulundu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A. (17) bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı.

ÇOK SAYIDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi. Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

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