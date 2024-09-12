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5 aydır kayıp olan kadının 4 kişi tarafından katledildiği ortaya çıktı... Bıçakla öldürüp bahçeye gömmüşler

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Konya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 10:01

Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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Konya'da yaşayan Çiğdem E.’nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

5 aydır kayıp olan kadının 4 kişi tarafından katledildiği ortaya çıktı... Bıçakla öldürüp bahçeye gömmüşler

Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 aydır kayıp olan kadının 4 kişi tarafından katledildiği ortaya çıktı... Bıçakla öldürüp bahçeye gömmüşler

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BIÇAKLA ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMMÜŞLER

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi. Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Konya

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