5 aydır her yerde aranıyordu! Kara paradan tutuklanan fenomen Neslim Güngen'in kasası sorgulandı

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Kara para suçundan tutuklanan fenomen Neslim Güngen'in gizli kasası olmakla suçlanıyordu. Kanal D Haber'in ulaştığı Göz şöyle konuştu; Geçen hafta verdim ifademi. Avukatlarımla birlikte Küçükçekmece Adliyesi'ne gittik. Bir saat sonra maalesef polis arkadaşlar gelerek ifademi almak üzere beni Vatan Polis Merkezi'ne götürüp ifademi aldılar.

Gökhan Göz'ün, Dilan Polat'ın hocası olarak ünlenen fenomen Neslim Güngen'le gönül ilişkisi vardı. "Bir gönül ilişkisi yok. Instagram'dan bana yazdı. O şekilde görüşmeye başladık."

Neslim Güngen de diğer fenomenler gibi şaşalı hayatını sık sık sosyal medyada paylaşıyordu. O da aynı plan Polat gibi Mali Şube Polisi ve Savcının radarına takıldı.

- Şüphe duydunuz mu?

Hiçbir şüphe duymadım, çünkü kendisinin sadece güzellik salonu işi yaptığını biliyordum.

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17 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Neslim Güngen ve çevresindekilere operasyon düzenlendi temmuz ayında. 17 kişi kara para aklamak ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. O operasyonun şüphelileri arasında Fenomen Neslim Güngen'in sevgilisi Gökhan Göz de vardı. Emniyete yapılan ihbarda Güngen'in kasası olarak yer alıyordu.

ŞİLE'DEKİ ÇİFTLİĞE OPERASYON DÜZENLENDİ

O ihbardan sonra kara para aklamayla suçlanan Gökhan Göz'ün Şile'deki çiftliğine polis operasyon düzenledi. "İstanbul dışındaydım. 112'ye verilen bir ihbar üzerine kara para kasası olarak anıldım."

Neden bu şekilde suçlanıldı?

"Gönüllü ilişkisi olduğundan dolayı böyle bir şey çıkartıldı."

5 ay sonra emniyette ifadesi alındı.

KARAPARANIN KASASI İDDİALARINI KABUL ETMEDİ

"İhbardaki gizli kasa olduğum yönündeki bilgileri kabul etmiyorum. Benim Neslihan Güngen ile hiçbir ticaretim olmadı. Bir ay gibi bir gönül ilişkisi yaşadık."

İfadesinde Neslim Güngen'in dinlemeye takılan silah ve uyuşturucu tapeleri de soruldu. "Benim gıyabımda yaptığı görüşmeleri kabul etmiyorum. Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım. Silahlı dediği kişilerse benim yanımda çalışan emekli polis memurlarıdır."

Gökhan Göz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göz "Bu paranın hepsi benim alın teri param." dedi.