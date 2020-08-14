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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

5 aydır evde bakılan kulaklı baykuş, doğaya salındı

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5 aydır evde bakılan kulaklı baykuş, doğaya salındı
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ANTALYA'da 5 ay önce ormanlık alanda yavruyken yuvadan düşmüş halde bulunan kulaklı baykuş, yetişkin hale gelmesinin ardından bakımını üstlenen hayvanseverler tarafından doğaya salındı.

Döşemealtı ilçesindeki ormanlık alanda 5 ay önce yuvasından düşen ve bitkin halde bulunan yaralı kulaklı baykuş, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Veteriner kliniğindeki kontrolünün ardından Candost Derneği Başkanı Arife Yanık tarafından bakılan Baykuş, yetişkin hale gelmesinin ardından Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti mevkiinde tekrar doğaya salındı.

Baykuşa bu süre zarfında evinde bakan Arife Yanık, “Bu kulaklı baykuş, diğer baykuş türlerinden biraz daha farklı. 5 aydır bakıyorduk, artık kendi başının çaresine bakabilecek duruma geldi. Ben ona çok alıştım ama doğasına bırakmak zorundayız" dedi.

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