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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada zirvelere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Küresel dengelerin yeniden şekillendiği, savaşların ve krizlerin dünya gündemini belirlediği bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde diplomasi alanındaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Son beş ayda üçü ülkemizde, biri Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen dört önemli zirve, Türkiye’nin uluslararası meselelerde üstlendiği rolü ve küresel diplomasideki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Ankara’daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yine Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi ve Antalya’daki COP31, Cumhurbaşkanımızın yoğun lider diplomasisine sahne oldu.

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KRİTİK GÖRÜŞMELER

Bu süreçte Cumhurbaşkanımız, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla bir araya gelerek ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere, barış girişimlerinden farklı alanlarda işbirliklerine kadar pek çok kritik konuda önemli temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO, BM, Türk Devletleri Teşkilatı ve COP31 zirvelerindeki yoğun diplomasi trafiğini, liderlerle gerçekleştirdiği kritik görüşmeleri ve zirvelerden çok özel anları, 'Türkiye’nin Diplomasi Rotası: Dört Zirvede Lider Diplomasisi' belgeseliyle izleyicilerin beğenisine sunuyoruz.”