5 ayda 4 bin 250 km kat etti... Londra’dan yürüye yürüye geldi

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Cohon, yürüyüşü boyunca her gün 25 kilometre adımlarken 14 ülke ve 82 şehri ardında bıraktı. Burada bir konuşma yapan Kanadalı aktivist, “Yol boyunca çoğu insanın karbon gideriminden daha önce hiç haberdar olmadığını öğrendim. İstanbul’a ulaşmak bir son değil. Bu, yolculuğumuzun başlangıcının sonu. Ölmeden önce karbon kullanımına dair tüm insanlarda bir farkındalık oluşturduğumdan emin olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşüne 3 Ocak’ta başlayan 60 yaşındaki Craig Cohon Galata Köprüsü üzerinde bu pozu verdi.