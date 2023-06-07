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5 ayda 4 bin 250 km kat etti... Londra’dan yürüye yürüye geldi

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#Craig Cohon#Londra#İstanbul
5 ayda 4 bin 250 km kat etti... Londra’dan yürüye yürüye geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

KANADALI işinsanı Craig Cohon, dünyadaki fazla karbon kullanımına dikkat çekmek için ‘Walk it Back’ kampanyası kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’dan İstanbul’a olan 4 bin 250 kilometrelik yürüyüşünü tamamladı.

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Cohon, yürüyüşü boyunca her gün 25 kilometre adımlarken 14 ülke ve 82 şehri ardında bıraktı. Burada bir konuşma yapan Kanadalı aktivist, “Yol boyunca çoğu insanın karbon gideriminden daha önce hiç haberdar olmadığını öğrendim. İstanbul’a ulaşmak bir son değil. Bu, yolculuğumuzun başlangıcının sonu. Ölmeden önce karbon kullanımına dair tüm insanlarda bir farkındalık oluşturduğumdan emin olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşüne 3 Ocak’ta başlayan 60 yaşındaki Craig Cohon Galata Köprüsü üzerinde bu pozu verdi.

 

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#Craig Cohon#Londra#İstanbul

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