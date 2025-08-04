5. Arktik sefer tamam... Yine geleceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 kişilik bilim heyetinin oşinografi ve biyoloji, kimya ve atmosfer bilimleri, meteoroloji ve uydu sistemleri odağında toplam 19 bilimsel proje yürüttüğünü belirtti. Bakan Kacır, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yürüttüğümüz, bir ay süren sefer boyunca, Arktik Okyanusu’nda atmosfer, oşinografi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veriler toplandı. Elde edilen verilerin, Arktik bölgesinde iklim değişikliği, insan kaynaklı etkiler ve ekosistem dinamikleri üzerindeki sonuçları bilim dünyasına sunulacak.

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İnsanlığın müreffeh geleceği için bilimsel faaliyetlere katkı sunmaya, ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak, sözümüzü ve etkimizi güçlü kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.





70 İSTASYONDA

Seferde TÜBİTAK, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Ajansı gibi kurumlardan katılımcılar yer aldı.

Bilimsel çalışmalar, Svalbard Adası ve çevresindeki alanlarda, 70 örnekleme istasyonunda gerçekleştirildi. Ekip, Vanuatu bayraklı Sola adlı 44 metrelik araştırma gemisiyle yaklaşık bir ay süren sefer boyunca, Arktik Okyanusu’nda atmosfer, oşinografi, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veri topladı.

Atmosfer gözlemleri yapıldı, meteorolojik ölçümlerin sürdürülebilirliği için istasyon kurulumları gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin, iklim değişikliğinin Arktik bölgesindeki etkilerini ortaya koyması ve kutup ekosistemine ilişkin bilimsel literatüre katkı sunması bekleniyor.

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Seferde TÜBİTAK 2204-C ve 2204-D programlarının finalistlerinden oluşan üç lise öğrencisi de yer aldı. Ulusal ekip dışında, Arjantin, Ekvador ve Bulgaristan’dan araştırmacılar da ikili işbirlikleri kapsamında sefere katıldı.

Misafir biliminsanları, Arktik deniz mikrobiyotası, direnç genlerinin analizi, kutuplar arası mikrobiyal karşılaştırmalar ve çevresel DNA teknikleri üzerine araştırmalar yaptı.





SONRAKİ SEFERE HAZIRLIK

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri kaptan Doğaç Baybars Işıler, “Seferi başarıyla tamamladık. Artık, ertesi gününden itibaren bir sonraki seferin hazırlıklarına başlayacağız. Çünkü bu kutup bilim seferleri lojistik olarak zorlu süreçlerden geçtiği için hazırlık süreci bir önceki seferin bittiği günün akşamına başlıyor” dedi. 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Arslan ise 12 araştırmacının 19 ayrı proje gerçekleştirdiğini belirtti.