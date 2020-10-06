MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı
GeriGündem 5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı
Abone Olgoogle-news

Kayseri’de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 ticari araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 GD 735 plakalı belediye otobüsü ile 38 GK 157 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazaya akan trafikte seyir halinde olan 38 VH 949, 42 ZK 363 ve 42 CYF 10 plakalı 3 otomobil de karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada ticari araç kullanılamaz hale gelirken, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle