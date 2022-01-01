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5 aracın karıştığı zincirleme kaza! 'Ben kırmızı ışıkta vuracak kadar salak mıyım?'

#ANTALYA #Trafik Kazası#Zincirleme Kaza
5 aracın karıştığı zincirleme kaza Ben kırmızı ışıkta vuracak kadar salak mıyım

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücünün “Ya abi bir komiser yok mu? Allah için şu frene bir bassın. Şu frene bir bas. Ben kırmızı ışıkta vuracak kadar salak mıyım?” sözleri şaşkınlık oluşturdu.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan 07 ALB 804 plakalı otomobilin sürücüsü A.S., Gökhan Doğan yönetimindeki 07 ASB 188 plakalı otomobile çarptı. Ardından Muharrem Parlak yönetimindeki 07 ASM 142, Suat Avşar idaresindeki 06 CKA 840, Doğan Metin yönetimindeki 07 JZ 720 plakalı hafif ticari araçlar da kazaya karıştı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazaya karışan A.S.'nin eşi ile Gökhan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.

SÖZLERİ İSE ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU

Kaza sonrası A.S., polis ekiplerine zorluk çıkarttı. A.S., polis ekiplerine otomobilinin frenlerinin tutmadığını söyledi. Polis ekiplerinin alkol kontrolü yaptığı A.S., 1.77 promil alkollü çıktı. Ceza yazılmaması için polislere direnen şahsın, “Bir komiser yok mu? Ya abi bir komiser yok mu? Allah için şu frene bir bassın. Şu frene bir bas. Ben kırmızı ışıkta vuracak kadar salak mıyım?” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu. Polis ekipleri A.S.'yi polis merkezine götürdü.

Görgü tanığı bir kişi ise “Çarpa çarpa gelmiş. Sarhoşmuş, ehliyeti de yok sanırım. Bunu duydum” diyerek kazayı anlattı.

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#ANTALYA #Trafik Kazası#Zincirleme Kaza

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