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5 araç birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı

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#İstanbul#Esenler#Kaza
5 araç birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

İstanbul Esenler TEM O-3 bağlantı yolu Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı mevkisinde dün saat 01.45 sıralarında, Edirne istikametine seyir halinde olan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 1 motosiklet çarpışarak zincirleme trafik kazasına karıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Hayatını kaybeden Yahya K.’nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından Adli

Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçların bulundukları yerden kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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#İstanbul#Esenler#Kaza

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