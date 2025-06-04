5.8’lik sarsıntı büyük depremin habercisi mi

Haberin Devamı

Akdeniz’de Muğla Marmaris’in 10.43 kilometre açığında dün saat 02.17’de Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem Marmaris’in yanı sıra Muğla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya’dan da hissedildi. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu toplam 75 kişi yaralandı, 1 kişi panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Bölgedeki birçok aile, sarsıntının ardından korkuyla çıktıkları evlerine dönmeyip geceyi dışarıda geçirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğunu, 4’ünün ise yatarak tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Akbıyık, ağır durumda olan kişinin, düşme sonucu kafa travması geçirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerince yapılan saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ve herhangi bir yıkım tespit edilmediğini bildirdi.

‘FAYLARI TETİKLEYEBİLİR’

Uzmanlar, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ‘Pliny-Strabo’ olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, “Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı’na aktarılması önem arz etmektedir” dedi.

Haberin Devamı

NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya hesabından ilk değerlendirmesini yaptı. Görür “Bozburun açıkları. Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. Muğla depreminin bize yansıması şöyle olmalıdır. Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğlayı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur. Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Ege Denizi’nde dün saat 14.26’da 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Yunanistan’ın Girit Adası açıkları olarak saptadı. Deprem,

Haberin Devamı

Muğla’nın Datça ilçesine 253.43 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

‘8.5-9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER OLABİLİR’

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise “Tarihsel kayıtlara bakıldığında, bölgede çok sayıda büyük deprem meydana geldiği görülüyor. Gelecekte de benzer depremlerin yaşanması kaçınılmaz” dedi.

GEÇMİŞİ ANIMSATTI

“Bu depremlerin en önemli farkı, yaklaşık 70 kilometre gibi yüksek bir odak derinliğine sahip olmaları” diyen Prof. Dr. Pampal, “Anadolu levhacığı üzerinde gerçekleşen depremlerde bu derinlik genellikle 7 ila 10 kilometre arasında değişmektedir. Ancak levha sınırında, odak derinliği çok daha fazla olup 70 kilometreye kadar inebiliyor. Bu da bu tür depremleri diğerlerinden ayıran önemli bir özellik. Levha sınırlarının aktif olduğunu ve burada büyük depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Söz konusu depremler, Afrika levhasının alta dalarak Anadolu levhası altına girdiği bölgede oluşuyor. Bölgede 8 ile 8.5- 9 büyüklüğünde depremler olabilir; çünkü geçmişte bu büyüklükte depremler yaşandı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ... AFRANUR LGS’YE GİRECEKTİ

Muğla Fethiye’de yaşayan, Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Afranur Günlü, deprem anında geçirdiği panik atak nedeniyle hayatını kaybetti. Yakınları, deprem anında ablasıyla aynı odada kalan Afranur’un korkuyla uyanıp ayağa kalktığını, ardından tekrar yatağına uzandığını söyledi. Bunun üzerine şüphelenen yakınları, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Afranur kurtarılamadı. LGS’ye hazırlandığı öğrenilen Afranur Günlü’nün ölümü, yakınlarını üzüntüye boğdu.