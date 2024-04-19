5,5 yıldır kalp nakli bekleyen Esila, solunum destek cihazına bağlandı

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Esila Tüfekçi, kalp yetmezliği teşhisiyle 2018 yılında annesi Zeynep Tüfekçi tarafından Rize’den Ankara’ya getirildi. Ankara Üniversitesi Cebeci Çocuk Hastanesi’nde 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören Esila Tüfekçi, 11 aydır yatarak tedavi görüyor. Esila, 2 hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine servisten yoğun bakıma alındı. ECMO cihazına bağlanan Esila, yaşam mücadelesi verirken, annesi Zeynep Tüfekçi organ bağışı çağırısı yaptı. Zeynep Tüfekçi, kızına acil kalp nakli yapılması gerektiğini belirterek, "Esila 5,5 yıldır kalp destek cihazıyla yaşıyor. Tedavi ile biraz toparladı, ardından servise alındı. Ancak ilerleyen günlerde çocuğumun durumu daha da kötüleşmeye başladı. Doktorlarımız kalp kapağında kaçak olduğunu söylediler. Ve tekrardan bir operasyona alındı. Ancak operasyondan sonra kızımın durumunda ciddileşme görüldü ve 4 Nisan’da yoğun bakıma alındı. Son çare olarak EKMO cihazına bağlandı. Maalesef artık tedavisi yok. Sadece bana ‘nakile kadar yaşatmaya çalışıyoruz’ diyor doktorlarımız. Acil olarak kalp nakli olması lazım" dedi.

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Zeynep Tüfekçi, 15 gündür kızının yoğun bakımda olduğunu belirterek, "En son geçirdiği operasyon sonrası en azından biraz daha rahatlayacağını düşündük; ama öyle olmadı. Böbrek yetmezliği de yaşıyor şu aralar. Daha da kötüleşti. Makineye bağlandı; ama onunla tam solunum işlevi olmadı. Entübe edildi. Entübeden sonra bir sabah durumunun daha da kötüleştiğinin haberi geldi. ECMO’ya bağlanacağı söylendi. Artık kızım için son çareler, son kozlar. Nakil olması lazım. Başka çare yok. Zaman tükeniyor. Çünkü Esila’nın kalbi gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor, hem de kuvvetli ilaçlar almasına rağmen EKMO’ya bağlanması, artık kalp naklinden başka yapacak bir şeyin olmadığını gösteriyor. İnsanlarımız lütfen organ bağışında bulunsunlar. Bu sadece benim başıma gelmedi. Benim durumumda onlar da olabilir. Sadece şunu söylüyorum; tabi ki kimse evladını kaybetmesin ama lütfen herkes organ bağışında bulunsun. Organ, toprakta çürüyeceğine bir çocuğa hayat verebilir, hatta annelere, babalara, herkese can olabilir" dedi.