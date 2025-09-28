×
5,4'lük deprem sonrası uzman isim Pampal'dan ilk açıklama

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Pampal, "Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı’nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav’a kaydı" ifadelerini kullandı.

İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kütahya Simav olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.59'da gerçekleşen depremin derinliği  ise 8.46 km olarak ölçüldü. 

Deprem sonrası konuşan Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şunları söyledi:

Sürekli oluyor. 6.1 üzerine binlerce artçı oldu. Sındırgı fayı kırıldı. 5’i bulan artçılar oldu. Güneye doğru geniş bir alanda faylar bulunduğu anlaşılıyor. Ege Denizi içinde meydana gelen deprem fırtınası depremleri niteliğinde. Sındırgı’nın yakını aynı fay. Batıda Sındırgı kırıldı şimdi doğuya doğru Simav’a kaydı. Güneyde 6’lık 1995’de bir deprem var. Bu fay böyle bir hat. 

Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011’de Simav depremi var ve 6.1’lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu’daki faylar genelde 5-6 nadiren 7’lik deprem olur. 7’nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur. 

Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. Benim ilgi alanım olduğu için bölgeyi dolaşıyorum. Türkiye’nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Deprem yükümlülükleri noktasında dayanıklı yapılarla yapılaşma sağlanmalı. Ben Yalova’dayım. Araçta olduğum için depremi hissetmedim. Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum.

Bizim ülkemizde en önemli sorun şehirlerimizi alüvyon zeminlere yapmamız. Yıkıntı ve can kayıpları bu yüzden daha fazla oluyor. Bu zemine yapı yapılır ancak birkaç katlı hafif yapı yapılabilir. Yatağınızda uyumaya devam edersiniz. Uygun zemine uygun yapı.

“NORMAL ATIMLI BİR FAY”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde olduğu belirtiliyor. Artçı depremler devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu Levhasının batıya doğru kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay. Depremin hangi fayda olduğu, yönleri belirtilmelidir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. 

