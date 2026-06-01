×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

5.3 milyonu aşkın duruşma ekran başında

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#E-Duruşma#MAHKEME
5.3 milyonu aşkın duruşma ekran başında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Adalet Bakanlığı tarafından 2020 yılında uygulamaya alınan e-Duruşma sistemi kapsamında, bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma uygulaması, kapsamının genişletilmesiyle 81 ildeki tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi.

Haberin Devamı

* Türkiye genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde kullanılan sistem, avukatların bulundukları yerden çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkân sağlıyor. Yargıda dijitalleşme çalışmaları kapsamında geliştirilen e-Duruşma sistemiyle duruşma süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale getiriliyor.

* Adalet Bakanlığı bilişim altyapısıyla kurulan sistem sayesinde avukatlar, adliyeye gitmeden ve zaman kaybetmeden duruşmalara sesli ve görüntülü olarak katılabiliyor. Sistem, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra adalet hizmetlerine erişimi de kolaylaştırıyor.

* Avukatlar, UYAP Avukat Portalı üzerinden duruşmalarını sorgulayıp e-Duruşma talebinde bulunabiliyor. Talebin hâkim tarafından kabul edilmesi halinde avukatlar, bulundukları yerden video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabiliyor. Mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle birlikte e-Duruşma başlıyor.

Haberin Devamı

* e-Duruşma sistemi, bugün itibarıyla 81 ildeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılıyor. Bu sistem kapsamında, 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşma dijital ortamda yapıldı. Adalet Bakanlığı, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#E-Duruşma#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!