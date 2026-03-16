4’üncü kattan ‘düşen’ Aylin’in eşi tutuklandı

#İzmir#Kadına Şiddet#Aile İçi Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 07:00

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde 11 Mart günü Aylin Güler (30) bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, tedaviye alındı. Aylin Güler’in eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikâyetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

Gözden KaçmasınBabaanne değil tam bir şebeke Esir çocuk olayında şok detaylar: Yakalanmamak için yaptıkları hayrete düşürdüBabaanne değil tam bir şebeke! 'Esir çocuk' olayında şok detaylar: Yakalanmamak için yaptıkları hayrete düşürdüHaberi görüntüle

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aylin Güler'in eşi Okan Güler tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Okan Güler eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.’nin, Aylin Güler’i kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan Güler’in de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin Güler’in burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4’üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Polis, Okan Güler ile arkadaşı A.G.’yi önceki akşam yakalayıp gözaltına aldı. A.G. polis sorgusundan sonra serbest kalırken Okan Güler sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gözden KaçmasınTrafik kazalarında yeni dönem 1 Nisan’da başlıyorTrafik kazalarında yeni dönem 1 Nisan’da başlıyorHaberi görüntüle
