4’üncü kattan ‘düşen’ Aylin’in eşi tutuklandı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Güler, tedaviye alındı. Aylin Güler’in eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikâyetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Aylin Güler'in eşi Okan Güler tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Okan Güler eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.’nin, Aylin Güler’i kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan Güler’in de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin Güler’in burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4’üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Polis, Okan Güler ile arkadaşı A.G.’yi önceki akşam yakalayıp gözaltına aldı. A.G. polis sorgusundan sonra serbest kalırken Okan Güler sevk edildiği adliyede tutuklandı.