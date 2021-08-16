4'üncü doz aşı yapılacak mı? 15 yaş üstü ve 12 yaş üstü aşı olacak mı? Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama
4'üncü doz aşı yapılacak mı sorusu yanıt buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pek çok kişiye 4'üncü doz aşı tanımlaması gerçekleştirildi. Aşı vurulma yaşı da öne çekildi. İşte, 4'üncü doz aşı yapılacak mı sorusuna yönelik bazı bilgiler
4'üncü doz aşı için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasını 3 aydan 1 aya çekti. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
4'ÜNCÜ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni karara göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.
PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
4. doz aşılar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.