4'üncü doz aşı kimlere yapılacak? Bakan Fahrettin Koca'dan merak edilen konu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4'üncü doz aşı için bazı açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasını 3 aydan 1 aya çekti. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. İşte, o konu hakkında detaylar

4'ÜNCÜ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni karara göre tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. doz aşılar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos tarihinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"*Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

*Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."

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