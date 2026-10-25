4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi! Cenazede yürek yakan anlar: Aileleri gözyaşlarına boğuldu

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Kaza, dün öğleden sonra Nusaybin-Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezinde bir yakınlarının taziyesinden dönenlerin bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına uçtu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da kurtarılamadı.

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Kazada hayatını kaybeden Fikriye Öztürk'ün Mert ve Mehmet Şirin Öztürk'ün, eltisi Gülcan Öztürk'ün ise Lavin ve Zana Öztürk'ün annesi olduğu öğrenildi.

6 kişinin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Topaç Mahallesi'ne getirildi. 2 anne ve çocukları, yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.