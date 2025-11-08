Haberin Devamı

Tekin’in ara tatile çıkan öğrencilere iyi tatiller dilemesiyle başlayan törende, Bakanlık ile onursal başkanlığını Emine Erdoğan’ın yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) arasında İstanbul’da farklı ilçelerde bulunan 49 okula modern kütüphane kurulması için protokol imzalandı. Bakan Tekin imza töreninde özetle şunları söyledi: “Türkiye’de eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için bütün aktörlerin uyum içinde hareket etmesi önemli. Bir hayırseverimiz olan Can Gür Bey’in yaptırdığı okulda bir diğer önemli aktör olarak kabul ettiğimiz sivil toplum örgütlerinden TOGEM-DER ile önemli bir protokole imza attık. Destek olmak isteyen herkese kapımız açık.”

DEPREME DAYANIKLI

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ise şöyle konuştu: “İstanbul genelinde toplam 49 okulda modern kütüphaneler kurmayı hedefliyoruz. Bu okullar yeni dönemde inşaatı tamamlanmış, depreme dayanıklı, kütüphane olabilecek salon ve sınıfları olan okullarımız. İlk etapta 9 okul için hazırlıklarımız tamam. Bu proje ve diğer tüm çalışmalarımız, Onursal Başkanımız Emine Erdoğan’ın gelecek nesillere verdiği önemin güçlü bir koordinasyonunun ürünüdür.”

ARA TATİL MESAJI

Bakan Tekin sosyal medya hesabından paylaştığı ara tatil mesajında ise öğrenci ve öğretmenlere şunları söyledi: “Bu kısa molayı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendiriniz. İlgileriniz dâhilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.”