49 köy evi daha teslim

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Tek katlı ilk köy evlerini teslim alan depremzedeler, çok zor günlerden geçtiklerini ancak devletin kendilerine yapmış olduğu konutlara yerleştikleri için mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

1 YIL İÇİNDE HEPSİ BİTECEK

Bir dizi ziyaret için Elazığ’da olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm konutların depremden sonraki 1 yıl içerisinde inşa edileceğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Tespit davaları açıldı. Bu davaların büyük bir bölümü sonuçlandırıldı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması da sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 1 yıl içerisinde konutlar inşa edilecek.”

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Köy evlerine yerleşen depremzedeler mutlu.