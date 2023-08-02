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49 köy evi daha teslim

Güncelleme Tarihi:

#Köy Evleri#Yılmaz Tunç#Konut
49 köy evi daha teslim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 07:00

Türkiye’yi derinden yıkan 6 Şubat depreminin vurduğu Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 49 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.

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Tek katlı ilk köy evlerini teslim alan depremzedeler, çok zor günlerden geçtiklerini ancak devletin kendilerine yapmış olduğu konutlara yerleştikleri için mutlu olduklarını söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

49 köy evi daha teslim

1 YIL İÇİNDE HEPSİ BİTECEK

Bir dizi ziyaret için Elazığ’da olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm konutların depremden sonraki 1 yıl içerisinde inşa edileceğini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hukuki sorunlarını en kısa sürede çözmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Tespit davaları açıldı. Bu davaların büyük bir bölümü sonuçlandırıldı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması da sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 1 yıl içerisinde konutlar inşa edilecek.”

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49 köy evi daha teslim

Köy evlerine yerleşen depremzedeler mutlu.

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#Köy Evleri#Yılmaz Tunç#Konut

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