49 kentte mart yazı

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Sıcaklıklar 49 ilde 25 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık, 33.5 derece ile Adana’da ölçüldü. İstanbul’da da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla, vatandaşlar sahillere akın etti. Bazı kişiler açık havada piknik yaparken, aileler çocuklarıyla eğlendi. Kadıköy sahilinde spor yapan Cemal Kars, “Hava sıcaklığı inanılmaz. Çocukluğumuzda ‘Mad Max’ filmlerini izlerdik, hiç güneş batmazdı, sürekli sıcaktı. Herhalde o günler yakında” dedi.

BU HAFTA ÜŞÜYECEĞİZ

- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Hava sıcaklıkları yarın kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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