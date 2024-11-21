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49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı! Prof. Dr. Şen İstanbul'da şiddetli yağış için saat verdi

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#Meteoroloji#Kar#İstanbul
49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı Prof. Dr. Şen İstanbulda şiddetli yağış için saat verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 10:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü "sarı" kodla uyardı. Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 49 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen ise, İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağışın olacağını belirtti. Şen ayrıca Ankara için de kar uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı Prof. Dr. Şen İstanbulda şiddetli yağış için saat verdi

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Hava sıcaklığının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava duurmu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün öğlenden itibaren Marmara, Kıyı Ege Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bursa, İstanbul'da kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya doğusu çok kuvvetli yağış var. Su baskınları yapabilir

49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı Prof. Dr. Şen İstanbulda şiddetli yağış için saat verdi

LODOS fırtınası İç Anadolu Marmara Ege’de hava ve deniz ulaşımda aksama yapar.

İstanbul'da bugün öğlenden sonra kuvvetli yağmur var. Gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Gece yağış İstanbul’u terk edecek. Güneyli lodos öğlene kadar, öğleden sonra kuzeyli olacak. Yarın cuma tekrar lodos etkili olacak. Sıcaklık bugün yarın 19 C. Cumartesi hava tekrar karışıyor.

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ANKARA İÇİN KAR UYARISI

Ankara bugün ve cuma yağmurlu lodos var, 17 C. cumartesi şiddetli yağmur su baskını yapabilir. Cumartesi öğlende sonra hava hızla soğuyacak akşam 1 dereceye kadar düşecek. Akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı pazar, pazartesi de devam edecek gündüz sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı Prof. Dr. Şen İstanbulda şiddetli yağış için saat verdi

Antalya yağmurlu öğleden sonra kuvvetli yağmurlu 19 C. İzmir de bugün ve cumartesi kuvvetli yağmurlu yer yer çok kuvvetli sıcaklık 18 C.

49 kentte fırtına ve sağanak alarmı... Ankara için kar uyarısı Prof. Dr. Şen İstanbulda şiddetli yağış için saat verdi

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.)
Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16

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#Meteoroloji#Kar#İstanbul

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