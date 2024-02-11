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49 göçmen kaçakçısına baskın

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#Edirne#İstanbul#İzmir
49 göçmen kaçakçısına baskın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen ‘Kalkan-12’ operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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Buna göre; 3.5 ay süren takip sonucu Edirne ve İstanbul’da 30 farklı adreste gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul'da yürütülen çalışmada 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 11’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir ve Diyarbakır’da da 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 10’u tutuklandı, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Amasya'da ise bir TIR’ın dorsesinde yapılan aramada 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda, toplam 142 düzensiz göçmen de yakalandı.

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#Edirne#İstanbul#İzmir

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