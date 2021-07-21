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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/CİZRE (Şırnak) (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

49.1 ile Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boş kaldı

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49.1 ile Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Cizre'de sokaklar boş kaldı

Dün 49.1 dereceyle Türkiye’nin en sıcak günü yaşanan Şırnak’ın Cizre ilçesinde bugün cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıcaklığın 45 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, kapalı mekanları ve parkları tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cizre'de hava sıcaklığı dün 49,1 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 yılında yine Cizre'de ölçülmüştü.

Bugün hava sıcaklığının 45 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, sıcak havadan korunmak için kapalı mekanları ve ilçeden geçen Dicle Nehri kenarındaki parkları tercih etti.

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