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Bütün kent sokaklara indi! Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

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#Cami#Manisa#Mesir Macunu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 17:31

Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın her yıl bahar geldiğinde halka saçılmasını istediği Mesir Macunu, 485'inci kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'daki Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle saçıldı. Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.

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UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan ve bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç, Tamer Akkal, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile vatandaşlar katıldı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

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Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Sultan Camisi'nde sona eren yürüyüşün ardından saçım törenine geçildi.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

8 TON MESİR MACUNU SAÇILDI

Öğle ezanının okunmasının ardından Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular, katılımcıları selamladı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

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Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam 44 noktadan 8 ton mesir macunu halka saçıldı.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

ŞEMSİYELERLE KAPMAYA ÇALIŞTILAR

Protokol üyelerinin de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için yarıştı. Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.

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Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

21 Mart'ta Nevruz şenlikleriyle başlayan festival, saçım töreniyle son buldu. 

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

MESİRİN TARİHÇESİ

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

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Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

Bütün kent sokaklara indi Cami kubbesinden, balkonlardan ve çatılardan dağıtıldı: Tam 8 ton... Kapmak için şemsiye kullananlar bile vardı

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#Cami#Manisa#Mesir Macunu

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