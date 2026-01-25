483 milyon TL’lik akış deşifre oldu... 24 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İNGİLTERE’YE AKTARILIYOR

Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda 21 Ocak’ta Kocaeli merkezli 28 farklı ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki gün Körfez Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 19’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 42 şüpheliden 24’ü tutuklandı, 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.