483 milyon TL’lik akış deşifre oldu... 24 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 07:00

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini B.E.Ö.’nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli 22 Ocak 2025’te kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığını, elde edilen gelirin kripto borsaları üzerinden aklanmasına aracılık ettiğini tespit etti.

İNGİLTERE’YE AKTARILIYOR

Bu kapsamda, 61 şüphelinin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 TL para akışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraların, kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere merkezli kurdukları şirkete aktarıldığı anlaşıldı. Yürütülen soruşturma sonunda 21 Ocak’ta Kocaeli merkezli 28 farklı ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki gün Körfez Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 19’u savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 42 şüpheliden 24’ü tutuklandı, 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

