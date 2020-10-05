48 yıldır pembe

İstanbul Esenyurt’ta geçen hafta cumartesi günü, aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan taksi duraklarının çalışanları arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan şüpheli Zeytin Aksun (48) ile ilgili ise ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Üzerinden pembe kimlik çıkan Aksun’un hastane sürecindeki tedavisi için verilen barkodda cinsiyet bölümüne kadını simgeleyen ‘K’ yazıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Aksun, Emniyet’e götürüldü.

ASKERLİKTEN DE KAÇMIŞ

Sorgusunun ardından Aksun, yakalanan diğer 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Doğduğunda ismi Zeytin olarak verildiği için pembe kimlik çıkartıldığı öğrenilen Aksun’un 48 yıl boyunca kimliğini değiştirmediği öğrenildi. Askerliğini yapmayan Zeytin Aksun’un 2 çocuğu bulunduğu çocukların da annesinin üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Zeytin Aksun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre aralarında daha önceden yolcu alma yüzünden husumet bulunan başka bir taksi durağında çalışan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin Aksun ile ismi henüz öğrenilemeyen bir taksici İstanbul Esenyurt’taki durağa geldi. Durak önünde taksiciler arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu. Pompalı saldırgan kaçarken, birlikte geldiği Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin Aksun da yaralandı. Tedavi altına alınan 4 yaralıdan abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı.