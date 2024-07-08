×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

48 yaşındaki öğretmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Burhanettin Erdinç#Batman#Öğretmen
48 yaşındaki öğretmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 13:54

Batman'da evinde kalp krizi geçiren öğretmen Burhanettin Erdinç (48), yaşamını yitirdi. Erdinç'in yaklaşık 3 ay önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Kent merkezindeki Metin Bostancıoğlu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Burhanettin Erdinç'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla Erdinç'in yalnız yaşadığı Tilmerc Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki evine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Erdinç'i yerde hareketsiz buldu.

48 yaşındaki öğretmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ekiplerin kontrolünde, Erdinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Erdinç'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Erdinç'in yaklaşık 3 ay önce de kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burhanettin Erdinç#Batman#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!