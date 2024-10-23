48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve 'Âşık Ecevit' diye tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında 'Âşık Ecevit'in Yeri' diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

Tırla o bölgeden sürekli geçen kadın tır şoförü Sevgi Altınal da Âşık Ecevit'e kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Sevgi Altınal, "Âşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım. Buradan geçerken mutlaka yanına uğrayıp yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını da karşılayalım. Ben bunu sürekli yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum" dedi. Âşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.

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