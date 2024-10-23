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48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

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#Âşık Ecevit#Ecevit#Sinop
48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 09:17

Sinop'ta yol kenarında durakta 24 yıldır âşık olduğu kadını bekleyen 'Âşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü'ye, bir kadın tır şoförü tarafından konteyner kulübe hediye edildi.

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Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve 'Âşık Ecevit' diye tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında 'Âşık Ecevit'in Yeri' diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

Tırla o bölgeden sürekli geçen kadın tır şoförü Sevgi Altınal da Âşık Ecevit'e kışın üşümesin diye konteyner kulübe hediye etti.

48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

Vatandaşlara çağrıda bulunan Sevgi Altınal, "Âşık Ecevit'i yalnız bırakmayalım. Buradan geçerken mutlaka yanına uğrayıp yiyecek içecek gibi ihtiyaçlarını da karşılayalım. Ben bunu sürekli yapıyorum ve kendimle gurur duyuyorum" dedi. Âşık Ecevit, kendisine kulübe hediye eden kadına sarılarak teşekkür etti.

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48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

48 yaşındaki adamın hazin hikayesi: 24 yıldır durakta aşık olduğu kadını bekliyor... TIR şoförü kadın onun için kulübe yaptırdı

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#Âşık Ecevit#Ecevit#Sinop

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