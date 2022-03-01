48 sayfalık metne 6 liderden imza

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan dün yeni sistem önerileri için ikinci kez bir araya geldi. 6 lider, Bilkent Oteli’nin Sakarya Salonu’nda düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları 48 sayfalık yeni sistem önerilerinin tanıtımını yapıp, mutabakat metnine imza attı. Törende liderler kürsü konuşması yapmadı. Yeni sistem önerisine ilişkin önceki konuşmalarından alıntılanan mesajları, eşit süreli olarak kürsünün arkasındaki dev ekrandan verildi. 48 sayfalık sistem önerisinin sunumunu ise çalışmayı partileri adına yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya yaptı.

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‘SAVAŞA HAYIR’ MESAJI

Söze “Savaşa hayır” diye başlayarak Rusya’nın Ukrayna işgaline göndermede bulunan kurmayların mesajlarında, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni sona erdirirken geçmişe dönmüyor, özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir sisteme geçiyoruz” vurgusu öne çıktı. Bu sunumun ardından kürsüye çıkan liderler, sahnede kurulan masada oturarak yeni sistem önerisine ilişkin mutabakat metnini imzaladı. Ardından da sahnede birlikte kameralara poz verdiler.

Bu partilerin alfabetik dizilimine göre 3. buluşmada ev sahipliğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yapacak. İttifak kaynakları Hürriyet’e, “Üçüncü buluşma büyük ihtimalle Mart ayı içinde gerçekleşecek. Bu buluşmanın gündemi de siyasi komitenin, yeni sistemin hayata geçirilmesine ilişkin takvimlendirme, yeni sistemin toplumun bütün kesimlerine etkili bir biçimde anlatılması, yani bir anlamda konuya ilişkin vizyon belgesi olacak” dedi.

TÖRENDEN NOTLAR

ALFABETİK OTURDULAR

BİRLİKTE GİRDİLER: Salona birlikte gelen liderler, törende CHP, DEVA, DP, Gelecek, İYİ ve SP olmak üzere alfabetik sıralamaya göre oturdu.

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DEVLERİN AŞKI ÇALDI: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören öncesinde salonda, “Devlerin Aşkı”, “Oy Asiye”, “Gül Pembe” gibi parçaların da aralarında yer aldığı enstrümantal şarkılar çalındı. Salonda Türk Bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve Meclis siluetinin fonunda yer aldığı sistem önerisiyle ilgili afişlere yer verildi.

KİMLER DAVETLİYDİ: Parti yönetimlerinden katılımın sınırlı tutulduğu törene barolar, sendikalar, insan hakları, kadın ve gençlik örgütleri başta olmak üzere sivil toplum ve meslek örgütleri, kamuoyu araştırma şirketlerinin temsilcileri ile parlamenter sistemle ilgili çalışma yapan akademisyenler de davet edildi. Törene 6’lı masa dışındaki partiler ise davetli değildi.

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MASKE VAR, MESAFE YOKTU: Konukların HES kodu kontrolüyle alındıkları 700 kişilik salonda, maske kuralına büyük ölçüde uyulurken, mesafeye ise dikkat edilmediği gözlendi. Kısa süre önce COVID geçiren Akşener, protokol sırasında otururken bir süre maskesini taktı, kürsüdeki imza töreni ve kameralara birlikte görüntü verilmesi sırasında ise çıkardı. Koronadan hastanede de yatan Karamollaoğlu ise hiç maske takmadı.

ÖNERİLERDE NELER VAR?

SEÇİM BARAJI % 3 OLACAK

MUHALEFETİN yeni sistem önerisinde öne çıkan yeniliklerden bazıları şöyle:

Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olduğu şeffaf ve hesap veren bir sistem olacak.

Seçim barajı yüzde 3 olurken, yüzde 1 oy alan partiler de Hazine yardımı alacak.

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Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir dönem için seçilecek. Partisiz, tarafsız ve yetkisiz olacak. Yasaları ‘veto’ yetkisi olmayacak.

Yeni sistemde güç, başbakan ve bakanlarda olacak. Ancak, vekillerin soru önergelerini zamanında yanıtlamayan bakanlara yaptırım gelecek.

YÖK kaldırılıp yerine koordinasyonla görevli üniversitelerarası kurul oluşturulacak. Rektörleri öğretim üyeleri seçecek.

Çoklu baroya son verilecek. RTÜK, TRT, AA ve Basın İlan Kurumu da yeniden yapılandırılacak.