48 saat su kesintisi yapılacak! Bidon almak için sıraya girdiler

TCDD’nin Hereke’de yürüttüğü 3. Hızlı Tren hattı inşaat çalışmaları sebebiyle 2 bin milimetre çapında ana isale hattının güzergahı değiştirileceği için Kocaeli’nin tamamında 48 saatlik planlı bir su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00’da başlayacak olan planlı su kesintisi, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’a kadar devam edecek. Planlı su kesintisini duyan vatandaşlar bidon satışı yapılan yerlere akın etti. Daha çok en büyük boy olan 30 litrelik bidonları tercih eden vatandaşlar, susuz kalmamak için bidonların fiyatlarını dahi önemsemiyor.

“FİYAT SORMADAN SADECE BİDON OLUP OLMADIĞINI SORUYORLAR”

Bidon satışlarında büyük bir patlama olduğunu belirten firma yetkilisi Arzu Karaal, gelen müşterilerin 10 tanesinden 8’inin bidon sorduğunu söyledi. Karaal, “Bidonlarımızı kapılara çıkarttık. Biz ürünleri dün akşam getirdik, anca yetiştirebildik. Bugün bir 15-20 tane sattık ama bu bidonların büyüklüğü 30 litre. Plastik bidonlarımız 3 litreden başlıyor, 30 litreye kadar var. En çok rağbet görenler musluklular bu arada. Fiyatlarımız da 22 buçuk ile 40 lira arasında değişiyor. İnsanlar sadece ürüne odaklı geliyorlar. Fiyat umurlarında bile değil. Genelde 30 litreyi, en büyüğü talep ediyorlar” dedi.

Başka bir firmanın yetkilisi Sadullah Cengiz ise “48 saatlik bir su kesintisi olacak. Biz de vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasınlar diye bidonlarımızı getirdik. İlgi var, insanlarımız alıyorlar, memnunlar. Bidonlarımız boy boy, fiyatlarımız da uygun. Talep gören bidonlar genellikle musluklu olanlar, onlar da 35 lira. İnsanlar susuz kalmasınlar diye bidonları satmaya devam ediyoruz. Depomuzda da ürünlerimiz var. Şu anlık bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“İNŞALLAH BU SU KESİNTİSİ İNSANLARIN BİR TEDBİR ALMASINA SEBEP OLUR”

Su kesintisinde susuz kalmamak için bidon almaya geldiğini kaydeden Zekeriya Özkurt isimli bir vatandaş da, “İSU sağ olsun 1 hafta önceden suların kesileceğini söyledi. Her ne olursa olsun ben suların kesilmesinden yanayım. 2 ayda bir, 1 gün su kesilsin ki; kuraklık var, yağmur yağmadı, evde herkes sularını dikkatli kullanmıyor. Diş fırçalarken, banyo yaparken, bulaşık yıkarken israfımız çok. İnşallah bu su kesintisi insanların bir tedbir almasına sebep olur. Bu kesinti de de insanlar suyun ne kadar kıymetli olduğunun farkına varır. Bu farkına varmakta bizi inşallah tedbir almaya ve kuraklığı önlememize sebep olur. Ben de susuz kalmamak için bidon almaya geldim. Normalde 2 güne 30 litre su yetmez ama idare edeceğim. Ben idare edeceğim ki suyun kıymetini bileceğim. Bu şekilde atlatacağız inşallah” şeklinde konuştu.