48 saat sokak yasak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta iki günlük (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı tüm vatandaşları kapsadı. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler gibi yerler 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacak. TBMM çalışanları, acil çağrı merkezler çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerine katılacak kişiler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar da yasak dışında tutuldu.

AÇIK OLACAK İŞYERLERİ

Yasak kapsamının dışında olacak işyerleri ve kurumlar:

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri.

Sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler.

Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

PTT, kargolar dağıtım şirketleri.

Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.

YASAK KAPSAMI DIŞINDAKİLER

Açık olacak işyerleri ve kurumlarda çalışanlar ile TBMM çalışanları; kamu güvenliğinin sağlanmasında görevliler; acil çağrı merkezler çalışanları; birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemi olanlar; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi sistemlerin arızalarının giderilmesinde görevli olanlar; basın mensupları; bakımevi, huzurevi, çocuk evleri gibi sosyal merkezlerde çalışanlar yasak kapsamı dışında tutuldular.

YOLA ÇIKANLAR HARİÇ

Genelgede, belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiğine vurgu yapılırken, “sağlık ve cenaze için verilen hariç seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması” istendi.

HANGİ ŞEHİRLER YASAK?



Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.

TELAŞ OLMASIN YASAK PAZAR GÜNÜ BİTECEK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, “Devam edecek diye telaş olmasın. Pazar günü saat 24.00 itibariyle bitecektir” dedi.

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak genelgenin ayrıntılarını anlatan Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığımızla da görüşerek hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlardan talebimiz şudur, bir telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık, su açık, sadece marketler açık değil. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibariyle bitecektir. Tüm hastaneler, eczaneler bunların herhangi bir kısıntı söz konusu değildir.

Karar ile genelgenin açıklanması arasında yarım saat fark var. Yarım saat önceden yayınlamakta bir zarar ziyan yoktur.”