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48. kez İstanbul Maratonu

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#Dünya Atletizm Birliği#İstanbul Maratonu#Sultanahmet Meydanı
48. kez İstanbul Maratonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 07:00

DÜNYANIN kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan Türkiye İş Bankası 48’inci İstanbul Maratonu rekorla tamamlandı.

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Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından ‘Gold Label’ kategorisinde yer alan organizasyonda 42K, 15,5 K, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye Yarışı olmak üzere 5 kategoride yarışlar gerçekleştirildi. 42K koşusuna 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayan sporcular, Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü’ne ulaştı. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönen atletler, Kennedy Caddesi üzerinden sahil yolunu takip etti. Koşucular Sultanahmet Meydanı’nda yarışı bitirdi. 42 kilometrelik ana yarışta, 27 erkek ve 16 kadın olmak üzere 43 elit atlet mücadele etti. 8K Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu Dolmabahçe’de, 15K ise Yenikapı’da sona erdi.

48. kez İstanbul Maratonu

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BİRİNCİLER KENYA VE ETİYOPYA’DAN

Maratonu 2:08:44.9’luk derecesiyle Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba kazandı. Kenyalı atlet, bu derecesiyle rekor kırarak yarışı bitirmiş oldu.

Kadınlarda 2:24:40.6’lık derecesiyle Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze maratonu ilk sırada tamamladı.

48. kez İstanbul Maratonu

Koşuların ardından Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 50’şer bin dolar, ikincilere 20’şer bin dolar, üçüncülere ise 10’ar bin dolar ödül verildi. Erkeklerde parkur rekorunun kırılması nedeniyle 5’er bin dolar daha para ödülü takdim edildi.

 

 

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#Dünya Atletizm Birliği#İstanbul Maratonu#Sultanahmet Meydanı

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