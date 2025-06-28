48 ilde siber suçlarla mücadele: 284 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"48 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık ve Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik son 1 haftada düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 284 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin;

Sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı”temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Trabzon, Yalova ve Zonguldak merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

Yasa Dışı Bahis,

Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği,

Bilişim Sistemine Girme ve

Nitelikli Hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.🇹🇷

Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"