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Özgür ALTUNCU - Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL - Fotoğraf: Murat ŞAKA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

48 gün sonra masadan ilk sipariş

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
48 gün sonra masadan ilk sipariş

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi 14 Nisan’da masada servise kapanan yeme içme yerleri dün yeniden müşteri kabul etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normalleşme kararlarıyla, dün 07.00’den itibaren yerinde hizmet vermeye başlayan yeme içme mekanlarına ilk gün ilgi yoğundu. Oturarak yemek yemeye, arkadaşlarıyla bir arada olmaya hasret kalanlar soluğu kafe ve restoranlarda aldı. Restoran ve kafeler, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe kuralına büyük ölçüde uydu. Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kuralındaysa esnemeler göze çarptı.

MASA KUYRUĞU

Kafeleriyle meşhur Kadıköy Bağdat Caddesi, Karaköy ve Beyoğlu’ndaki kafeler doldu taştı. Oturabilmek için beklemek zorunda kalanlar oldu.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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