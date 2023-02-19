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48 bin 457 öğrenci nakil istedi

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#Deprem#Eğitim#Öğrenci
48 bin 457 öğrenci nakil istedi
Melike ÇALKAPBeyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki öğrenciler için başlatılan nakil süreci sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in verdiği bilgiye göre 48.457 öğrenci, başka illere naklini istedi. Nakil isteyen öğrenciler, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrılmanın zor olduğunu anlattı...

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DEPREM felaketinin vurduğu illerdeki öğrencilerin farklı kentlerdeki okullara nakilleriyle ilgili süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde, ilkokul, ortaokul ve liseden nakil yaptıracak öğrenciler için gerekli kapasitenin oluşturulduğunu açıklamıştı. Bakan Özer, dün yaptığı paylaşımda, “48 bin 457 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün de aldığımız yeni bir kararla, deprem bölgesinden nakil olan öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız” dedi. Özer’in paylaştığı nakil verilerine göre en çok tercih edilen iller 6 bin 622 öğrenciyle Ankara, 4 bin 720 öğrenciyle Mersin ve 3 bin 909 öğrenciyle Antalya oldu. 2 bin 437 öğrencinin de İstanbul’da eğitimine devam edeceği belirtildi. Nakillerini İstanbul’daki okullara aldıran bazı öğrenciler ve velileriyle görüştük.

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48 bin 457 öğrenci nakil istedi


SPOR LİSESİ İSTİYORUM

Emircan Durmaz depreme, Hatay’da yakalandı. 14 yaşındaki kız kardeşi Zeynep’le İstanbul Büyükçekmece’deki teyzesinin yanına sığınan Emircan, “Depremden kaçarken merdivenler yıkıldı, evimizin arka bölümü yerle bir oldu. Bir süre çadırda kaldık, annem ve babam hâlâ orada. Serinyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 10. sınıftaydım. Hatayspor’un altyapısında futbol oynuyordum. Spor lisesine gitmek için nakil başvurusu yaptık” dedi. Zeynep Durmaz ise Hatay Demirbilek Ortaokulu’ndan, Çakmaklı Cumhuriyet Ortaokulu’na nakil olacağını söyledi.

48 bin 457 öğrenci nakil istedi

ARKADAŞLARIMI ÖZLEYECEĞİM

Malatya’da depremden sonra yaşadıkları zor günlerin ardından annesiyle İstanbul’daki dayısının yanına yerleşen 10’uncu sınıf öğrencisi Murat Sefa Ayhan, Malatya’daki okulunu çok sevdiğini söyleyerek, “Arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Okulum Anadolu lisesiydi burada da Anadolu lisesine kaydoldum” dedi.

 

 

 

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#Deprem#Eğitim#Öğrenci

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