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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:49,Son Güncelleme:

48/5 Trafik Cezası nedir? Madde 48/5 Alkollü Araç (Araba) Kullanma Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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48/5 Trafik Cezası nedir? Madde 48/5 Alkollü Araç (Araba) Kullanma Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Kara Yolları denetleme şube müdürlüğü tarafından ve vergi dairesi tarafından düzenlenen trafik cezaları bulunmaktadır. Trafik cezalarının ise birbirinden farklı kodları bulunur. Peki 48/5 trafik cezası nedir? Madde 48/5 alkollü araç (araba) kullanma cezası ne kadar? Sizlere 48/5 trafik cezası ve ceza puanı hakkında bilgileri detaylıca açıkladık.

 

Sürücülerin trafikte alkollü olarak araç kullanmaları yasaktır. Alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır.

 48/5 Trafik Cezası Ne Kadar?

 48/5 trafik cezası alkollü araç kullanmak olarak bilinen bir trafik ceza maddesidir. Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın tutarı ise 1228 TL'dir.

 48/5 Cezası Ceza Puanı Kaçtır? 

 Sürücülere uygulanan cezai işlemlerde her cezaya ait farklı ceza puanları uygulanmaktadır. 48/5 alkollü araç kullanma cezasının ise 20 ehliyet ceza puanı bulunur. Ceza puanları hiçbir şartta ehliyetten silinmez.

 48/5 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Trafik cezaların indirimler söz konusu olabilmektedir. Bunun için cezayı tebligat tarihinin ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır. Bu durumda 48/5 trafik cezası 921 TL ödenebilmektedir.

 48/5 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Alkollü araç kullananların belirli bir promil sayılarını aşmaları durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilmektedir. Bu cezalar internetten veya PTT veya bankalardan ödenebilmektedir. İnternetten e-devlet sistemine girerek ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

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