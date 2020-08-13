48/5 Trafik Cezası nedir? Madde 48/5 Alkollü Araç (Araba) Kullanma Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Kara Yolları denetleme şube müdürlüğü tarafından ve vergi dairesi tarafından düzenlenen trafik cezaları bulunmaktadır. Trafik cezalarının ise birbirinden farklı kodları bulunur. Peki 48/5 trafik cezası nedir? Madde 48/5 alkollü araç (araba) kullanma cezası ne kadar? Sizlere 48/5 trafik cezası ve ceza puanı hakkında bilgileri detaylıca açıkladık.
Sürücülerin trafikte alkollü olarak araç kullanmaları yasaktır. Alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır.
48/5 Trafik Cezası Ne Kadar?
48/5 trafik cezası alkollü araç kullanmak olarak bilinen bir trafik ceza maddesidir. Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın tutarı ise 1228 TL'dir.
48/5 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
Sürücülere uygulanan cezai işlemlerde her cezaya ait farklı ceza puanları uygulanmaktadır. 48/5 alkollü araç kullanma cezasının ise 20 ehliyet ceza puanı bulunur. Ceza puanları hiçbir şartta ehliyetten silinmez.
48/5 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
Trafik cezaların indirimler söz konusu olabilmektedir. Bunun için cezayı tebligat tarihinin ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır. Bu durumda 48/5 trafik cezası 921 TL ödenebilmektedir.
48/5 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Alkollü araç kullananların belirli bir promil sayılarını aşmaları durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilmektedir. Bu cezalar internetten veya PTT veya bankalardan ödenebilmektedir. İnternetten e-devlet sistemine girerek ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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