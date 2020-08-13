48/5 Trafik Cezası nedir? Madde 48/5 Alkollü Araç (Araba) Kullanma Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

Sürücülerin trafikte alkollü olarak araç kullanmaları yasaktır. Alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır.

48/5 Trafik Cezası Ne Kadar?

48/5 trafik cezası alkollü araç kullanmak olarak bilinen bir trafik ceza maddesidir. Yasal limitlerin üzerinde alkollü araç kullanan sürücülere 48/5 trafik cezası uygulanmaktadır. Bu cezanın tutarı ise 1228 TL'dir.

48/5 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Sürücülere uygulanan cezai işlemlerde her cezaya ait farklı ceza puanları uygulanmaktadır. 48/5 alkollü araç kullanma cezasının ise 20 ehliyet ceza puanı bulunur. Ceza puanları hiçbir şartta ehliyetten silinmez.

48/5 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Trafik cezaların indirimler söz konusu olabilmektedir. Bunun için cezayı tebligat tarihinin ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır. Bu durumda 48/5 trafik cezası 921 TL ödenebilmektedir.

48/5 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Alkollü araç kullananların belirli bir promil sayılarını aşmaları durumunda trafik cezası alkollü sürücüye verilmektedir. Bu cezalar internetten veya PTT veya bankalardan ödenebilmektedir. İnternetten e-devlet sistemine girerek ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.