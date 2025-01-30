479 bin öğretmene ‘Hayat kurtarma’ dersi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 4 yılda, kadrosundaki 1.2 milyon öğretmenin 479 bin 275’ine ilk yardım eğitimi verdi. Öğretmenler, 2 gün süren 16 saatlik eğitimlerde temel yaşam desteği, elektroşok cihazı kullanımı, hasta taşıma teknikleri ve Heimlich manevrası gibi hayat kurtaran teknikleri öğreniyor ve eğitim sonunda yapılan sınavı geçerlerse ilkyardım sertifikasına sahip oluyorlar. Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl sonunda doluyor ve ‘güncelleme eğitimleri’ veriliyor.

Öğretmenler, Heimlich manevrası tekniğiyle öğrencilerini boğulmaktan kurtarıyor.

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk yardım merkezinde, öğretmenlere bu eğitimin nasıl verildiğini izledik. İlkyardım dersinde, hayat kurtaran müdahale yöntemleri öğretmenlere önce teorik olarak anlatıldı. Daha sonra uygulama aşamasına geçildi. Önce cansız manken üzerinde suni teneffüs ve elektroşok cihazının kullanımını gören öğretmenler, son olarak da birbirlerine Heimlich manevrası uyguladılar.

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ÖNCELİK OKULÖNCESİ

İstanbul İl MEM İlkyardım Koordinatörü Medine Başer Arslan, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Katılımcılara ilk yardımcı kimliği ve sertifika veriyoruz. Bu belgeye sahip olanlar kaza ve yaralanma durumlarına okul dışındaki ortamlarda da müdahale etme hakkına sahip oluyorlar. Her okulda yüzde 20 oranda ilkyardım sertifikası vermeye gayret ediyoruz. Burada okulöncesi öğretmenlerine ve öğrencilerine öncelik verdik, çünkü küçük yaştaki çocuklar bu tarz kazalarda nispeten daha riskli grupta. Özel eğitim öğretmenleri için de aynı durum geçerli. İstanbul’da 55 Anadolu yakası, 48 Avrupa yakası olmak üzere 103 eğitici eğitmenimiz var. İstanbul’da 166 bin 715 öğretmen var. Bu öğretmenlerin 49 bin 269’u ilkyardım eğitimlerini alıp sertifika hakkı kazandı.”

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevgi Yücel de “Şişli’de yaklaşık 2 bin 100 öğretmenimiz var ve eğitim verdiğimiz öğretmen sayısı 1500’e yaklaştı. Başka ilçelerden öğretmenlerimiz için de eğitim merkezi açma konusunda gönüllüyüz”dedi.

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HEİMLİCH UZMANI OLDULAR

- İLKYARDIM eğitimlerinin faydaları, okullardan gelen ‘Heimlich manevrası yaparak boğulan öğrencisini kurtardı’ haberlerinin son bir yılda artmasıyla göze çarpıyor.

‘MEB AKUB’ GELİYOR

- Ali Gül (Şişli İlçe MEM İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı): Öğretmenlerimize bu konuda yeterlilik ve yetkinlik kazandırmayı önemsiyoruz. Öncelikle anaokullardan başladık ve her kademe için bu eğitimleri sürdürüyoruz. Ayrıca Şişli MEB AKUB ekibi kuruyoruz ve burada arama kurtarma faaliyetlerini profesyonelce yürüten bir öğretmen kadrosu hazırlığındayız.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE SEMİNER

- MEB’e ait ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen toplam 83 ‘İlkyardım Eğitim Merkezi’ ve 144 ek sınıfta 1.072 ilk yardım eğitmeni görev yapıyor.

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- Bugüne kadar 479 bin 275 öğretmen iki günlük uygulamalı eğitimler ile ilkyardım eğitimi aldı.

- 3 milyon 859 bin 168 öğrenci ve 148 bin 575 veliye ilkyardım semineri verildi.

- Okul paydaşlarına yönelik ilkyardım eğitimlerinden 2 bin 503 okul servis şoförü, 861 okul servis rehberi ve 2 bin 328 kantin çalışanı yararlandı.