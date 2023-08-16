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47 yıl sonra ilk kez! Rusya'nın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi

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#Rusya#Uzay#Ay
47 yıl sonra ilk kez Rusyanın uzay aracı Ay’ın yörüngesine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 18:31

Rusya’nın 47 yıl sonra ilk kez Ay’a gönderdiği uzay aracı Luna-25 Moskova saatiyle 11.57’de Ay’ın yörüngesine girdi.

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Rusya’nın 47 yıl sonra başlattığı Ay misyonu başarılı şekilde devam ediyor. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta fırlatılan Luna-25 adlı uzay aracının Moskova saatiyle 11.57’de Ay’ın yörüngesine girdiği bildirildi. Luna-25, görev kapsamında ayın etrafında yaklaşık 5 gün boyunca dönmesinin ardından 21 Ağustos'ta ayın güney kutbuna yumuşak bir iniş için rotasını değiştirecek. Luna-25’in başarılı iniş yapması halinde Ay’ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl görev yapması planlanıyor.

Öte yandan, Hindistan’ın da geçtiğimiz Ay Ay’a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos’ta Ay’a inmesi bekleniyor.

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#Rusya#Uzay#Ay

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